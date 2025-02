CENTESE – BENTIVOGLIO: DENTRO O FUORI! LA COPPA ITALIA ENTRA NEL VIVO

La Coppa Italia “Maurizio Minetti” è arrivata alla fase più emozionante: solo otto squadre rimaste, solo quattro posti in semifinale! Tra le protagoniste c’è la Centese, che mercoledì 26 febbraio alle 20:30 affronterà il Bentivoglio in un quarto di finale ad altissima tensione.

La sfida si disputerà a San Matteo della Decima, a causa dell’indisponibilità dell’illuminazione dello stadio G&G Stadium di Cento, ma questo non spegne minimamente l’entusiasmo e la determinazione della squadra biancoazzurra.

Una partita che vale doppio

Centese e Bentivoglio si conoscono bene: oltre a contendersi un posto in semifinale di Coppa, stanno anche lottando in campionato per l’accesso ai playoff di Promozione. Questo rende il match ancora più speciale: due squadre forti, ambiziose, e che si rispettano.

In caso di pareggio al 90’, non sono previsti tempi supplementari: si andrà direttamente ai calci di rigore, aumentando ancora di più la tensione di una sfida che si preannuncia spettacolare.

Gli occhi sono puntati sui protagonisti in campo, a partire dal Bentivoglio, che può contare su Raspadori, fratello del più celebre Giacomo, e sul bomber Fiorentini, attaccante con un curriculum di livello e tante stagioni in Serie D. Ma la Centese è pronta alla battaglia con la solidità e l’entusiasmo di una squadra che sta crescendo, e che vuole lasciare il segno.

Coppa Italia: una porta verso la categoria superiore

La Coppa Italia “Maurizio Minetti” non garantisce la promozione diretta, ma ha un valore enorme: la vincitrice ottiene un posto privilegiato nella graduatoria per i ripescaggi, che negli ultimi anni ha spesso significato salto di categoria. Un’occasione da non sprecare per una Centese che sogna in grande.

Ecco perché questa partita vale molto più di un semplice passaggio del turno: può cambiare il destino della stagione. L’obiettivo? Arrivare in semifinale e poi spingersi fino in fondo.

Appuntamento a Decima: la Centese chiama, i tifosi rispondono

Nonostante il campo neutro, la Centese sa di poter contare sulla spinta dei suoi tifosi. Il match di mercoledì sarà un crocevia della stagione, e tutto l’ambiente biancoazzurro è pronto a dare battaglia.

Il fischio d’inizio è fissato per le 20:30, appuntamento a San Matteo della Decima di mercoledi 26 febbraio : una notte di Coppa tutta da vivere!

