CENTESE – BENTIVOGLIO: DOMENICA LA SFIDA CHE ACCENDE IL G&G STADIUM

Domenica 28 settembre, ore 15:30: il G&G Stadium si prepara a vestirsi a festa per accogliere una delle partite più attese di questo avvio di campionato. In campo la Centese Calcio, reduce da una vittoria roboante in casa e da un pareggio che sta stretto in quel di Masi, contro un Bentivoglio che in estate era stato accreditato da tutti – addetti ai lavori compresi – come la grande favorita per la vittoria finale.

E invece? Beh, la palla è rotonda, e il calcio resta lo sport più bello del mondo proprio perché non fa sconti a nessuno. I rossoblù arrivano a Cento con un bottino magro: due sconfitte e una sola vittoria, pur avendo già osservato il turno di riposo. Certo, in rosa hanno nomi pesanti: dal portiere Albertazzi, una garanzia, alla difesa guidata da Di Giulio, monumento vivente dei dilettanti; senza dimenticare l’ex capitano Cioni, Panzacchi – cresciuto nel settore giovanile del Bologna fino al prestigioso Torneo di Vignola – e centrocampisti di qualità come Mezzetti e l’ex Perelli. In avanti, un attacco da brividi con Parmeggiani, il “fratello d’arte” Raspadori, l’ex beniamino biancoazzurro Lorenzo Pirreca e il classe 1996 Francesco Grazioso, una carriera spesa fra serie D e Eccellenza, con il vizio del goal. Insomma, i nomi ci sono… ma i punti un po’ meno.

Ed è qui che entra in scena la Centese, che arriva all’appuntamento con l’entusiasmo alle stelle: un pubblico sempre caldo sugli spalti, la voglia di continuare la propria striscia positiva e la carica di chi ha dimostrato di potersela giocare con tutti. Mister Di Ruocco e i suoi ragazzi non hanno nulla da perdere: affrontano la corazzata con la serenità di chi conosce i propri mezzi e con il desiderio di regalare emozioni forti ai propri tifosi.

Il Bentivoglio deve vincere per forza. La Centese vuole vincere per piacere. Ed è già una bella differenza: la pressione è tutta sulle spalle degli ospiti, mentre i biancoazzurri devono scendere in campo per tentare lo “sgambetto” alla grande favorita.

Si annuncia una partita intensa, con il pubblico delle grandi occasioni. Una sfida che profuma di calcio vero: quello che fa battere i cuori biancoazzurri, quello che tiene viva la passione di un’intera città.

Appuntamento a domenica, ore 15:30, G&G Stadium: Centese – Bentivoglio. Perché certe partite non si raccontano… si vivono.

