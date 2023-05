Centese Calcio: Domenica al Bulgarelli iniziano i play off

Di Marco Cevolani

Di certo i ragazzi di Mister Brighel li avrebbero volentieri evitati, ma l amaro epilogo ai calci di rigore di sasso Marconi, impone questo ulteriore sforzo. Domenica Sul terreno del Bulgarelli arriva il Galeazza, avversario incontrato tre volte quest’anno tra campionato e coppa, le due compagini si conoscono molto bene.

Due volte hanno avuto la meglio i biancoazzurri, una sola la vittoria degli orange. La Centese arriva allo scontro con diverse assenze, con tre squalificati (Carpeggiani, Cumani, Quaquarelli) e ulteriori tre giocatori assenti per infortuni, tra cui Pirreca. Ma mister Brighel e il DS Malaguti sono del tutto fiduciosi: “E’ vero – affermano – avremo delle assenze ma in campo vanno undici giocatori e chi scenderà sul terreno di gioco darà il meglio di se stesso. Abbiamo una rosa profonda, e in panchina porteremo i gioielli del settore giovanile, cresciuti moltissimo quest anno.” Appuntamento quindi allo stadio Bulgarelli, calcio di inizio alle ore 16.30 per una partita che non avrà prove d’appello.

La Centese potrà contare su due risultati utili su tre, anche il pareggio consentirebbe il passaggio del turno e l’accesso ai quarti di finale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...