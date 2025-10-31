CENTESE CALCIO: INTERVISTA AL VICEPRESIDENTE DAVIDE GUGLIELMINO

“La Centese è viva, unita e sta tornando grande”

D: Davide, ti si vede poco ma ti si sa sempre presente. Sei una figura costante, discreta ma fondamentale all’interno della società, e oggi cogliamo l’occasione per tirarti fuori tante domande relative alla squadra e al momento che sta vivendo la Centese.

Tra impegni e responsabilità, sappiamo che il tuo lavoro ti tiene spesso lontano dal campo — la tua attività professionale alla G&G Costruzioni ti assorbe molto — ma la tua presenza nel club resta preziosa e imprescindibile, sempre vicina e concreta, anche quando non è visibile.

D: Una classica di grande fascino.

R (Davide Guglielmino):

«Domenica ci attende una partita dal sapore speciale, una vera classica del nostro girone: X Martiri – Centese.

È una sfida che ormai da anni rappresenta un appuntamento sentito da entrambe le tifoserie.

La X Martiri sta disputando un ottimo campionato, viaggia in zona playoff e già in Coppa ci aveva eliminato ai rigori, dopo averci raggiunti nel finale dei tempi regolamentari.

Sarà una gara intensa, contro un avversario di valore, ma ci arriviamo con fiducia e con la consapevolezza di essere in crescita.»

D: Una Centese in piena ascesa.

R:

«La squadra viene da tre vittorie consecutive, giocate con autorità, determinazione e spirito di gruppo.

Stiamo ritrovando convinzione, compattezza e quella fame che da sempre contraddistingue i colori biancoazzurri.

Certo, non mancano le difficoltà: lo strappo muscolare di Matteo Rimondi è una perdita importante, perché stava facendo molto bene, con prestazioni generose e di grande qualità. A lui va un grande abbraccio.

Dovremo rinunciare anche a Mattia Pellielo, espulso — un po’ ingenuamente — nella sfida infrasettimanale vinta contro il Castelfranco Emilia, nel debutto ufficiale sul nuovo campo del Parco del Reno, una serata storica per la nostra società.»

D: Pronostici rispettati, ma Centese in crescita.

R:

«I pronostici d’inizio stagione si stanno confermando: in vetta troviamo le squadre appenniniche del Valsanterno e del Valsetta Lagaro, costruite per vincere e con organici importanti.

Subito dietro il Casumaro, che dopo una campagna acquisti

mirata sta confermando quanto di buono aveva fatto lo scorso anno.

E poi il Faro Gaggio, il Felsina e la X Martiri, tutte ottime squadre. Stupisce un po’ l’assenza del Bentivoglio, ma avrà tempo di rifarsi.»

D: Il valore del gruppo.

R:

«Quando si parla di singoli, la verità è che la forza della Centese è il gruppo.

Tutti stanno crescendo, e questo è merito di mister Ciro Di Ruocco e del suo staff, che sono riusciti a rendere tutti titolari, anche chi gioca meno.

Non è giusto citare solo i soliti noti: voglio ricordare Baravelli, poi Nannini e D’Aniello e la batteria dei giovani — Fabbri, Marini, Vogli, Titone, Rossi — che lavorano con serietà e danno sempre il massimo.

Questo è lo spirito Centese: chiunque entri, lascia il segno, dentro e fuori dal campo.»

D: Su Toffano: “I gol arriveranno”.

R:

«È vero, i numeri non raccontano ancora tutto il valore di Simone Toffano, ma Simone sta crescendo tantissimo.

Nelle ultime partite si è messo a grande disposizione della squadra, creando spazi per i compagni, e la sua presenza è fondamentale.

Ogni centravanti — e soprattutto lui, che l’anno scorso ha segnato 17 gol — sente la voglia di tornare a esultare, ma serve serenità e fiducia.

Sta facendo tutto ciò che il mister gli chiede, lavora per la squadra, e quando giochi così, i gol arrivano da soli. È solo questione di tempo.»

D: Dove volete arrivare?

R:

«Beh… alla Centese vige una regola chiara: ogni anno bisogna mettere un mattoncino in più.

Sia sul piano organizzativo, nel settore giovanile, che nelle strutture. È il nostro modo di vivere lo sport: costruire, migliorare, crescere con pazienza.

La prima squadra non fa eccezione: deve rispecchiare questa mentalità.

L’anno scorso siamo arrivati a un soffio dai playoff…

Quest’anno vogliamo semplicemente fare quel passo in più, con umiltà, lavoro e determinazione.

Siamo la Centese Calcio, una società che cresce ogni giorno con serietà, passione e visione. E ne andiamo fieri.»

D :

Grazie Davide per la tua disponibilità, la tua passione e la tua chiarezza, appuntamento a domenica prossima!!

Mi piace: Mi piace Caricamento...