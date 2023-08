CENTESE CALCIO: Prima seduta di allenamento mercoledì 16

mercoledì 16 agosto alle ore 17.30 presso lo stadio Loris Bulgarelli, ci sarà il raduno della prima squadra. agli ordini del confermato mister Andrea Brighel Govoni, i ragazzi prenderanno parte alla prima seduta di allenamento. l’ occasione sarà propizia per presentare i diversi i volti nuovi, sicuramente desiderosi di mettersi in luce nella nuova avventura. Altre novità nello staff tecnico, con l inserimento di alcune figure professionali, la confermatissima ossatura base e i tanti ragazzi promossi dal fiorente settore giovanile.

prosegue intanto a gran ritmo la campagna abbonamenti con lo slogan ” per innamorarsi ancora” .dal quartier generale si conta di abbattere il record della precendente stagione, dove ci si fermo’ a 203 tessere vendute. l obiettivo dichiarato dalla società e’ quello di riprovare nel salto di categoria, sfumato l anno scorso ai calci di rigore dopo avere vinto il campionato a pari merito con il consandolo.

