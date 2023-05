Centese Calcio, tutto rimandato a domenica prossima

Di Marco Cevolani

Centese vs Consandolo termina 7 a 8 dopo i calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi con un pareggio, tutto sul neutro di Sasso Marconi. Domenica prossima si gioca il secondo turno play off contro il Galeazza, ancora da definire il campo di gioco.Dai commenti social ovviamente traspare tutta l’amarezza dei tifosi ma anche la fiducia per il prossimo, decisivo, incontro: “Rialziamoci tutti insieme, non è finita.”

“Un grazie di cuore – si legge sulla pagina ufficiale della squadra – alla bellissima cornice di pubblico che ha supportato fino all’ultimo calcio di rigore i nostri ragazzi.”

