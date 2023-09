CENTESE DOMENICA SI INIZIA

Tanta curiosità per il debutto casalingo in campionato della Centese, atteso per domenica 17 settembre.

Una squadra che già in pre season ha saputo mettersi in luce con brillanti risultati, in primis con il passaggio al terzo turno di Coppa Emilia.



La conferma dell’ ossatura base dello scorso campionato, l innesto di alcuni senior e soprattutto una linea giovane tutta da scoprire, lasciano ben sperare il popolo biancoazzurro in un campionato di vertice.

L’ esperienza insegna che ci sarà da soffrire, perché anche le concorrenti si sono rinforzate e nessuno regalerà niente, specie nei confronti dei più blasonati portacolori della citta del Guercino.

L ambiente ne e’ consapevole, l intero staff tecnico predica umiltà e lavoro duro, nella speranza di raggiungere quegli obiettivi solo sfiorati la scorsa stagione.

A fare da corollario all’ evento, i bambini del settore giovanile non faranno mancare il proprio sostegno, e un pubblico in costante ascesa nelle scorse stagioni.



Calcio di inizio alle ore 15.30, la società comunica prezzo di ingresso di 10 euro.

E’ invece ancora aperta la campagna abbonamenti, prezzo di euro 100 valido per l intera stagione, esclusa la giornata biancoazzurra in data da definire.

Sarà già sfida calda con il Pontelagoscuro, squadra allestita per il salto di categoria, con le vecchie conoscenze Berto, Skabar e il centese Balboni Matteo, oltre ad un gruppo già solido e compatto.

Nella centese rosa al completo, a mister brighel Govoni il compito di valutare le condizioni dei singoli e cercare di partire con il piede giusto.

