CENTESE-FARO GAGGIO: DOMENICA SI GIOCA, E SI FA SUL SERIO

Domenica 1 marzo, ore 14:30, G&G Stadium. La Centese torna in campo dopo il turno di riposo con 44 punti in tasca e il secondo posto da difendere con le unghie: il Valsetta Lagaro è lì, appiattito sulla stessa quota, ma con un turno di riposo ancora da scontare. Casumaro a 40, MSP a 39: la griglia playoff è un groviglio, e ogni scivolone si paga caro.

Di fronte c’è il Faro Gaggio Montano, squadra che non regala nulla. Ma la Centese sa quel che vuole.

Negli altri campi: Valsetta Lagaro a Bentivoglio, Casumaro in casa col fanalino Virtus Castelfranco, MSP contro la rognosa X Martiri.

E poi c’è il Carnevale. Le premiazioni dei carri slittano a sera inoltrata: nulla vieta ai tifosi centesi di fare tappa al G&G Stadium prima di tuffarsi in maschera tra i festeggiamenti. Una domenica doppia, tutta da vivere.

