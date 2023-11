Centese – Gallo – LA DOMENICA DEL BULGARELLI

Prima fuga in solitaria per la Centese, che con la quarta vittoria consecutiva si porta a +5 dal Ravarino, seconda della classe. Dieci partite, otto vittorie e due pareggi, una partenza a razzo che non deve però consentire cali di tensione. Non è stato facile, domenica scorsa, scardinare la difesa del Sala, chiuso a riccio e in vera trance agonistica, un “leit motiv” al quale la truppa di mister Briegel dovrà abituarsi in fretta.



Domenica al Bulgarelli arriva una pericolante in zona Play Out, sulla carta una partita semplice, ma proprio per questo terribilmente insidiosa. La squadra è in salute, così come lo è tutto l’ambiente circostante, mai come oggi coinvolto e partecipe. A partire dagli sponsor, in testa la famiglia Guglielmino sempre presenti allo stadio e ormai accanitissimi tifosi, poi la famiglia Finotelli con figli al seguito, i Gallerani, l’ azienda Fortini, membri dello Studio Fava, i Martinelli, il neo speaker consigliere sponsor Alessandro Gotti, e via discorrendo. Sino al nuovo movimento dei giovani tifosi “Boys 09”, ormai una presenza fissa, colorata e festante. Momenti di aggregazione popolare che non si vedevano al Bulgarelli da diverso tempo, e in costante aumento partita dopo partita.

