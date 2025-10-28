CENTESE GALVANIZZATA: MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE IL DEBUTTO IN NOTTURNA AL PARCO DEL RENO

La Centese torna in campo mercoledì 29 ottobre per il turno infrasettimanale contro la Virtus Castelfranco, con fischio d’inizio alle 20.30 sul nuovissimo campo in erba sintetica del Parco del Reno, dove per l’occasione l’ingresso sarà gratuito per tutti.
La squadra biancoazzurra arriva all’appuntamento galvanizzata da due vittorie consecutive: prima il trionfo nel derby col Casumaro, davanti a una cornice di oltre 800 spettatori, poi la splendida affermazione esterna sul difficile campo di Gaggio Montano, maturata con una prestazione di grande intensità e i gol di Baravelli, Bonacorsi e Marchesini.
Grazie a questi successi, la Centese si è portata a ridosso della zona playoff, mostrando una crescita costante sotto la guida di Mister Ciro Di Ruocco.
L’avversario di giornata, la Virtus Castelfranco, è una nobile decaduta, neo-retrocessa che, dopo un avvio complicato, ha comunque tutte le carte in regola per risalire la china. Lo dimostra il pareggio di domenica scorsa contro il Casumaro (1-1), risultato che conferma come la classifica possa essere un po’ bugiarda per la formazione modenese.
In casa Centese, tutti a disposizione, ad eccezione di Sassu, alle prese con un leggero risentimento muscolare ma comunque vicino al rientro.
Quella di mercoledì sarà anche una serata storica, con il debutto ufficiale in notturna del nuovo campo del Parco del Reno, mentre cresce l’attesa per l’imminente avvio dei lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione del G&G Stadium, che sarà presto dotato di nuove torri faro a tecnologia LED.
Una notte di calcio, passione e orgoglio biancoazzurro: Centese–Virtus Castelfranco promette emozioni e spettacolo al Parco del Reno.