Centese in attesa del big match

Una Centese che nell’ ultima settimana ha accusato una fase di rallentamento, si prepara al big match di domenica prossima. Al Bulgarelli arriverà il forte Persiceto, una fra le dirette concorrenti alla vittoria finale del campionato.I Bolognesi occupano la prima posizione in classifica a pari merito con i biancoazzurri, e sono forti di tre vittorie ed un pareggio. Squadra tosta e completa in ogni reparto, con gli ex Limongelli , Cacciapuoti e Ganzaroli pronti a togliersi qualche soddisfazione.

Al centro dell’ attacco spazieranno inoltre bomber Tagliacollo, già autore di tre segnature nelle prime quattro giornate, e Luppi, navigato e prolifico attaccante di categoria. Sulla panchina siede l’esperto e confermato mister Onestini, che vanta esperienze anche a Sasso Marconi Che fosse un bel campionato era nelle premesse estive, e vedere le prime cinque squadre più attrezzate nell’ arco di due punti, ne e’ stata la piena conferma. Dai biancoazzurri,reduci dal rocambolesco pareggio di Ravarino e dall’ uscita dalla Coppa Emilia, seppur con diversi acciaccati e diverse assenze importanti, ci si aspetta il pronto riscatto. Sotto i portici cittadini c’è attesa, il calcio di inizio e’ previsto come di consueto alle 15.30. Stante l importanza della partita, consigliato recarsi alle biglietterie con leggero anticipo.

