Centese, inizia il GIRO DEL SABATO!

Inizierà sin dal prossimo turno di campionato un vero e proprio Tour de Force del sabato pomeriggio. La Centese sarà impegnata per 3 partite consecutive nell’anticipo, rispettivamente con Nonantola il 27 gennaio, poi Ravarino e il Big match con X Martiri, nel quale verrà onorata la giornata BiancoAzzurra. Dopo la cocente e amara sconfitta con il Pontelagoscuro, partita nata male e finita peggio, ci si aspetta il pronto riscatto degli uomini di mister Briegel.

Nulla era stato vinto prima, nulla è stato perso adesso: serviranno la giusta determinazione e una forte coscienza dei propri mezzi, per rimettersi in carreggiata e ripartire da dove si era finito il girone di andata.

La squadra è al completo, ad eccezione del classe 2006 Alex Busi che ne avrà ancora per un paio di settimane, con l’innesto del classe 1999 Crippa a dare manforte alla truppa dopo l’infortunio di Finessi e le uscite di Innocent e Romagnoli. Dalla Juniores under 19 (saldamente prima in classifica ) saliranno come sempre i 5-6 migliori prospetti, a rotazione, in virtù del migliore momento di forma. In quanto agli avversari, non tragga in inganno la classifica. Il Nonantola e’ squadra giovane ed estroversa, all’ andata capace di fermare sul pareggio il Molinella e le concorrenti Persiceto e Ravarino.

Appuntamento quindi a sabato 27 Gennaio, con il calcio di inizio alle ore 15.Il popolo biancoazzurro attende impaziente la risposta di quello che è il giudice sovrano di ogni competizione sportiva: il campo.

