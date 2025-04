CENTESE: LA GRIGLIA PLAYOFF E LA REGOLA DEI 7 PUNTI

PROMOZIONE GIRONE C – UN FINALE ROVENTE!

La stagione del campionato di Promozione Girone C è entrata nel vivo, con la Centese pronta a giocarsi tutto in un rush finale da vivere col fiato sospeso. Mancano solo due giornate e la classifica è cortissima nelle zone altissime. Ma come funzionano i playoff? La regola dei 7 punti è semplice quanto fondamentale: se tra la seconda e la quinta classificata ci sono 7 o più punti di distacco, la semifinale playoff non si gioca. Lo stesso vale tra terza e quarta, o tra quarta e quinta. Per accedere agli spareggi, le squadre devono quindi essere “abbastanza vicine” in classifica. Ricordiamo inoltre che la prima classificata viene promossa direttamente alla categoria superiore.

Classifica attuale dopo 32 giornate:

Mesola 63 pt – Comacchiese 2015 62 pt – Bentivoglio Calcio 56 pt – Valsetta Lagaro 55 pt – Centese Calcio 54 pt – Valsanterno 2009 52 pt. Tutto è ancora apertissimo. La Centese è in piena corsa, a patto che i distacchi restino entro i limiti previsti dal regolamento.

