CENTESE – MASI: AL G&G LA TERZ’ULTIMA GARA DI CAMPIONATO

Domenica 6 aprile alle ore 15.30, la Centese scenderà in campo al G&G Stadium per affrontare il Masi Torello-Voghiera in un derby ad alta intensità. I biancoazzurri, forti della vittoria contro il Valsetta Lagaro, sono in piena corsa playoff, con tre punti di vantaggio sulla sesta: ogni errore ora può essere decisivo.

Il Masi, retrocesso la scorsa stagione dalla categoria superiore e rinvigorito dopo il cambio di mister, è in piena lotta per la salvezza. Arriva da due risultati utili consecutivi ed è assetato di punti.

La Centese dovrà fare a meno di quattro pedine: Quaquarelli, fermato per cumulo di ammonizioni, oltre a Pirreca, Alberghini e Rimondi, squalificati dopo il concitato finale di Vado. Mister Di Ruocco potrà però contare su una rosa ampia e pronta a dare il massimo.

Sarà una sfida da affrontare con massima concentrazione, per un derby da vivere tutto d’un fiato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...