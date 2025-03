CENTESE -MSP CALCIO: INIZIA LA VOLATA FINALE 

La Centese Calcio torna tra le mura amiche del G&G Stadium per affrontare l’MSP Calcio, nella prima delle cinque sfide decisive che chiuderanno la stagione.

Gli ospiti rappresentano un avversario da non sottovalutare: hanno ottenuto importanti successi esterni contro Faro Gaggio, Val Santerno e Bentivoglio, battuto in casa la Comacchiese con un convincente 3-1 e pareggiato con il Mesola. Un gruppo compatto, solido, che può contare anche sul contributo dell’attaccante Ciaccio, autore di 9 reti in campionato.

La Centese, neopromossa e protagonista di un campionato oltre le aspettative, arriva all’appuntamento in buona condizione e con grande determinazione. L’obiettivo playoff è alla portata e rappresenterebbe un risultato di prestigio.

Notizie confortanti anche dall’infermeria: Federico Bonacorsi è tornato ad allenarsi con la squadra e sarà valutato per un possibile impiego, almeno parziale.

Il match di domenica (calcio d’inizio ore 14.30) rappresenta il primo snodo di un finale di stagione che si preannuncia avvincente e ricco di emozioni.

