CENTESE – PORTUENSE: ULTIMA SFIDA DOMENICALE PRIMA DELLE DUE GARE DEL SABATO

La Centese Calcio si prepara ad affrontare la Portuense Etrusca in un match fondamentale, in programma domenica 16 febbraio alle ore 14:30 al G&G Stadium. Nonostante gli sforzi per anticipare la partita, la concomitanza con altri incontri non ha reso possibile lo spostamento, e questa sarà l’unica gara che la Centese giocherà in contemporanea con il Carnevale di Cento. Tuttavia, nelle prossime settimane la squadra disputerà due incontri al sabato, per evitare la sovrapposizione con l’evento cittadino: il 22 febbraio contro la capolista Mesola e l’8 marzo contro il Valsanterno.

Dopo la sconfitta di Gaggio Montano, la Centese ha bisogno di una reazione immediata per restare agganciata al treno delle prime posizioni. Anche se i play-off non erano un obiettivo dichiarato a inizio stagione, la squadra ha sempre creduto di poter competere ai vertici e non vuole lasciare nulla di intentato. Il Vicepresidente Davide Guglielmino, presente a Gaggio Montano, ha analizzato la situazione con lucidità:

“Non siamo stati all’altezza delle nostre potenzialità. È stata una giornata negativa, ma sono certo che la squadra saprà reagire immediatamente. Siamo lì, nel gruppo di testa, e non possiamo permetterci di perdere altri punti. Mi aspetto una Centese determinata, pronta a riscattarsi e a dimostrare il proprio valore.”

Di fronte, la Portuense Etrusca arriva con un’identità rinnovata e con il morale alto dopo la vittoria per 3-1 nell’ultimo turno. Alla guida c’è ora Alessandro Baiesi, ex giocatore nella top-five per maggior numero di presenze nella storia della Centese e oggi tecnico di grande esperienza. La Portuense si distingue per la sua forte impronta giovanile, essendo la squadra che schiera il maggior numero di Under-19, giocatori nati tra il 2006 e il 2007, dimostrando di puntare con decisione sulla freschezza atletica e sulla crescita dei propri talenti.

Nonostante la concomitanza con il Carnevale, la Centese conta sul supporto del G&G Stadium, dove l’obiettivo è chiaro: tornare subito alla vittoria. Domenica 16 febbraio alle ore 14:30, servirà una prestazione di carattere per rilanciare la corsa ai play-off e prepararsi nel migliore dei modi ad una avvincente seconda parte di stagione.

