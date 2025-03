CENTESE PROPOSITIVA, MA IL GOL NON ARRIVA: 0-0 A CASTENASO

La Centese torna dalla trasferta di Castenaso con un punto che lascia qualche rimpianto. La formazione guidata da mister Di Ruocco ha disputato una gara attenta e propositiva, costruendo diverse occasioni da rete, ma senza riuscire a concretizzare. La buona organizzazione difensiva dei padroni di casa e la prestazione del portiere Albertazzi, protagonista di diversi interventi decisivi, hanno impedito ai biancoazzurri di trovare il vantaggio. Il Castenaso, in inferiorità numerica nell’ultima mezz’ora di gioco, è riuscito comunque a mantenere il pareggio, conquistando un punto prezioso.

PRIMO TEMPO: CENTESE PERICOLOSA, MA ALBERTAZZI DICE NO

Dopo un primo tentativo dalla distanza di Vinjolli per i padroni di casa, la Centese prende progressivamente il controllo della partita, aumentando la pressione offensiva. Al 12′, Costantini prova a sorprendere Albertazzi su punizione, ma il portiere si oppone con una deviazione efficace.

Al 17′, una combinazione sulla sinistra libera al tiro Cioni, il cui diagonale termina di poco a lato. La Centese insiste e al 25′ è ancora Costantini, su calcio di punizione, a impegnare Albertazzi, bravo a respingere in angolo.

L’occasione più importante della prima frazione arriva poco dopo, con il portiere del Castenaso ancora una volta determinante nel neutralizzare un pericoloso tentativo biancoazzurro sulla linea di porta. L’unica risposta dei padroni di casa arriva al 40′, con un rasoterra di Rubino, controllato senza difficoltà da Alberghini. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con la Centese che avrebbe meritato probabilmente qualcosa in più.

SECONDO TEMPO: L’ESPULSIONE NON CAMBIA L’INERZIA DEL MATCH

Nella ripresa il Castenaso prova a farsi vedere con una conclusione di Macaluso, ben neutralizzata da Alberghini. La Centese risponde subito e al 7′ sfiora il vantaggio con Costantini, il cui tiro potente si stampa sulla traversa.

Al 24′, il Castenaso resta in dieci uomini per l’espulsione di De Brasi, ma nonostante la superiorità numerica la Centese fatica a trovare la giocata decisiva. Al 30′, Bonacorsi ha una buona occasione in area, ma non riesce a concretizzare. Poco dopo, anche Pirreca manca l’appuntamento con il gol.

Nel finale, al 39′, la Centese riesce a trovare la rete con Sanci, ma la gioia dura poco: l’arbitro annulla per posizione di fuorigioco. Dopo cinque minuti di recupero, il match si conclude sullo 0-0.

UN PUNTO CHE LASCIA QUALCHE RAMMARICO

La Centese esce dal campo con la consapevolezza di aver giocato una gara solida, mostrando un buon atteggiamento e creando diverse occasioni da rete. Tuttavia, la mancanza di concretezza sotto porta e l’ottima prestazione del portiere avversario hanno impedito ai biancoazzurri di conquistare l’intera posta in palio.

Ora l’attenzione si sposta sulla Coppa Italia: mercoledì sera a Decima la Centese affronterà il Bentivoglio nei quarti di finale

