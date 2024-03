Centese – Real Sala Bolognese Domenica 17 marzo

Chiamatela febbre biancoazzurra, chiamatela passione, chiamatela voglia di calcio, ma la Centese tiene banco nel chiacchiericcio da bar.

Al Bulgarelli va in scena la partita -7, come viene definita dagli addetti ai lavori.

Uno scontro apparentemente abbordabile per gli uomini di mister Brighel Govoni, contro una squadra che viaggia a metà classifica e con le ultime residue chance di aggancio ai PlayOff. Per la Centese sono quattro i punti di vantaggio sulla diretta concorrente X Martiri, che invece dovrà vedersela fuori casa con l’ostico Nonantola.Squadra metereopatica, capace di grandi risultati come il 4-0 al Galeazza , il 2-1 al Gallo ed il pareggio 1-1 col Persiceto nelle ultime partite. Salvo perdere malamente con Ravarino e Pontelagoscuro, buscando 4 goal da ognuna.

Tornando alla Centese, la squadra è al completo, con il solo Pirreca in dubbio per un problema muscolare.In caso di forfait, sarebbero prontissimi i cannonieri della juniores Fype, Grygiel, Busi e Govoni,.I ragazzi di mister paolino Govoni sono usciti vincenti anche nell’ultimo turno ed oggi sono solitari in testa alla classifica del campionato regionale, con due punti di vantaggio sul Castelfranco Emilia, a sole tre giornate dalla fine. Tornando al campionato di prima categoria.Domenica 17 Marzo ore 14.30, agli ordini dell’ arbitro Nicola Casadio della sezione di Ravenna, va in scena Centese – Real Sala Bolognese. L’ ennesima sfida per testare il valore di biancoazzurri, un ulteriore banco di prova che, come sempre, i ragazzi non possono permettersi di sbagliare.

CRISTINA MARTINI PH

