CENTESE, UNA DOMENICA DA BATTICUORE

Cresce l’attesa a Cento per un fine settimana che si preannuncia intenso e carico di significato. Domenica 4 maggio, alle ore 16:30, il G&G Stadium sarà teatro dell’ultima giornata del campionato di Promozione: la Centese affronterà la Comacchiese in un match dal peso specifico elevatissimo.

Per i biancazzurri sono in palio i play off, mentre i lagunari si giocano la vittoria del campionato: obiettivi per entrambe raggiungibili, ma legati anche ai verdetti provenienti da altri campi.

La combinazione necessaria è complessa, ma non impossibile. La città ci crede e si prepara a stringersi attorno alla propria squadra in una cornice di pubblico che si preannuncia di altra categoria.

Ma il weekend biancoazzurro non si esaurisce con la prima squadra. Sabato e domenica, a San Matteo della Decima, andrà in scena la seconda edizione del Torneo “110%”, che coinvolgerà i piccoli calciatori delle annate 2014 e 2015. Un evento all’insegna del divertimento, del fair play e dello spirito sportivo, con decine di squadre provenienti da tutta la provincia e non solo. Previsti giochi, gastronomia, sorrisi e l’inconfondibile calore che accompagna ogni manifestazione targata Centese Calcio.

In parallelo, anche l’Under 16 sarà impegnata nei playoff, puntando all’accesso nella categoria regionale. A completare il quadro, un calendario fitto di appuntamenti per le altre formazioni del settore giovanile, sempre più cuore pulsante del movimento sportivo locale.

L’appuntamento è fissato: domenica, alle 16:30, tutti al G&G Stadium. Una stagione da batticuore merita un finale all’altezza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...