CENTESE: Verso la fase calda con fiducia ed entusiasmo

Una Centese che torna alla vittoria nell’anticipo del sabato e un pubblico sempre più numeroso e appassionato alle sorti della squadra. Questi i temi caldi in casa biancoazzurra. Non era iniziato bene il girone di ritorno, il rientro dalla pausa invernale è sempre risultato insidioso, e così è stato per gli uomini di Mister Briegel. La squadra si è ricompattata, diversi giocatori stanno riacquisendo la forma migliore dopo gli acciacchi di stagione.

Sabato non ha giocato la partita migliore, ma l’entusiasmo respirato al triplice fischio è stato una fortissima botta di adrenalina.

Turni molto difficili attendono i biancoazzurri, sin da domenica prossima con la Bondenese in trasferta.

Poi un trittico di partite “infernali”, tra cui l’ultima con la diretta concorrente X Martiri: una squadra quadrata e che non prende goal da 10 turni, che ha recuperato gli uomini migliori dopo un inizio di stagione sofferto, ed oggi distanziata di soli quattro punti.

Il big match sarà sabato 24 Febbraio, e in quel giorno verrà celebrata la giornata biancoazzurra: c’è già tanta attesa, ma prima bisognera’ rimanere concentrati sulle prossime sfide di campionato.

Ogni passo falso potrebbe essere letale, ma questa Centese è conscia dei propri mezzi e sente il crescente supporto del proprio pubblico.

Ci sarà da soffrire, ma tutto l’ambiente e’ pronto a farlo insieme alla squadra.

