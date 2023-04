Cento, 20 aprile 2023 IL COMITATO SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO CENTESE “DENUNCIA LA MANCATA MANUTENZIONE DEL CANALAZZO”

Questa foto, scattata in data odierna documenta inconfutabilmente la situazione di degrado, abbandono e mancata manutenzione del CANALAZZO di Cento da parte del Consorzio che per legge dovrebbe garantire alla cittadinanza centese il buon funzionamento delle strutture idrauliche del nostro territorio!

Le previsioni metereologiche di questi giorni prevedono forti temporali…pensate che fossi e canali abbandonati in queste condizioni saranno in grado di evitare allagamenti? Noi speriamo che non capiti qualche acquazzone più intenso del solito, ma con una situazione come quella qui documentata forse la sola speranza aiuta poco.

E mentre non vengono effettuate le DOVUTE MANUTENZIONI proprio in questi giorni il Consorzio ha recapitato a tutti i proprietari di immobili e terreni centesi le CARTELLE PER IL PAGAMENTO DI SERVIZI che sul territorio del Comune di Cento non si vedono realizzati!!! Fino a quando può essere sopportata una situazione di tale vessazione a danno di un’intera Comunità? L’Amministrazione comunale di Cento non ha nulla da dire ai capi del Consorzio di fronte ad un simile degrado ai danni della Cittadinanza centese che deve sborsare centinaia di migliaia di euro ogni anno ?

Cento, 20 aprile 2023 IL COMITATO SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO CENTESE

Mi piace: Mi piace Caricamento...