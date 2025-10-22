Cento accende l’autunno con un weekend di eventi tra musica, mercatini e natura



Cento si prepara a vivere un fine settimana ricco di appuntamenti, sapori e divertimento per tutte le età. Dal centro storico al Bosco Integrale, il weekend del 24-26 ottobre sarà un’occasione per scoprire la città tra cultura, sport e natura.



Venerdì sera e sabato durante tutta la giornata troviamo in Piazza Guercino “Bagaglio Market”, nell’ambito del progetto “Cento città mercato”, che porterà street food, 50 birre artigianali e musica dal vivo con una band rockabilly sia venerdì sera sia sabato sera. Sabato la festa durerà per l’intera giornata e sarà arricchita da un mercatino vintage e di creazioni handmade.



Nel frattempo, sabato 25 e domenica 26 ottobre il Bosco Integrale ospiterà l’edizione autunnale di “Bosco d’Autunno”, un evento dedicato alla natura, alla creatività e ai sapori della stagione. Il foliage sarà protagonista delle passeggiate guidate tra le sfumature del bosco, accompagnate da un mercatino di artigianato e agricoltura, laboratori creativi per grandi e piccoli e piatti regionali e prelibatezze d’autunno da gustare a pranzo o a merenda.



Domenica 26 ottobre spazio anche allo sport con la cicloturistica “Valli per Giulio”, la classica d’autunno che partirà alle 9.00 da Piazza Guercino. Al termine della pedalata, il tradizionale Mortadella Party dal Cucco sarà accompagnato dai vinili di Eddy DJ per un finale all’insegna della convivialità.



Musica, sapori, sport, natura e artigianato si incontrano in un fine settimana che conferma Cento come una città viva e accogliente, pronta ad accendere l’autunno con energia e buonumore.



“Con questo fine settimana – commenta l’Assessore Taddia – i cittadini e i visitatori avranno l’occasione di vivere Cento in modo pieno, tra il fascino del centro storico e la bellezza del Bosco Integrale. Gli eventi di questo weekend uniscono le diverse anime della nostra città, dove cultura, natura e socialità si incontrano e si rafforzano a vicenda.”

