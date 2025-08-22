Cento accoglie la nuova edizione di “Diversamente Artisti”
Appuntamento lunedì 1 settembre in Piazza del Guercino
Il Settembre Centese si apre con un evento ormai atteso e amato dalla comunità: torna “Diversamente Artisti”, la rassegna organizzata dalla Fondazione Don Giovanni Zanandrea per dare voce al talento e alla creatività dei suoi ragazzi.
L’appuntamento è fissato per lunedì 1 settembre alle ore 21.00, nella cornice suggestiva di Piazza del Guercino, dove prenderà vita una serata di arte, emozione e solidarietà.
Quest’anno il tema sarà ancora più affascinante: opere su tela che ritraggono grandi personaggi del passato, reinterpretati in chiave contemporanea.
Con lo slogan “DIVERSAMENTE ARTISTI – Icone senza tempo, ritratti che parlano del presente”, i giovani artisti porteranno sul palco volti celebri che hanno lasciato un segno nella storia, trasformandoli in immagini vive e attuali.
Le tele realizzate saranno battute all’asta durante la serata, in un momento di grande partecipazione che permetterà al pubblico non solo di ammirare queste creazioni, ma anche di sostenerle concretamente.
Il ricavato sarà interamente destinato ai progetti della Fondazione, a supporto delle attività quotidiane e delle iniziative future a favore dei ragazzi.
A rendere l’esperienza ancora più speciale, la serata sarà preceduta da una cena conviviale presso il centro sociale APS Ugo Bassi.
Una serata che unisce arte, inclusione e convivialità, offrendo a Cento l’occasione di incontrarsi nella piazza principale per celebrare la bellezza della creatività e il valore della solidarietà.