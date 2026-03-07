Cento. Aggredisce un operatore del 118: arrestato 34enne.

Nella serata dello scorso 6 marzo, i Carabinieri della Stazione di Renazzo hanno arrestato un 34enne con l’accusa di lesioni personali a un esercente la professione sanitaria, per aver aggredito un infermiere del 118.

I fatti sono iniziati nel primo pomeriggio, intorno alle ore 14:30 quando l’uomo, in forte stato di agitazione, è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “SS. Annunziata” di Cento.

Il 34enne, colto da un improvviso scatto d’ira una volta giunti a destinazione, ha aggredito fisicamente l’operatore che si trovava sull’ambulanza (44enne), causandone la caduta dallo stesso mezzo di soccorso e per la quale riportava lesioni giudicate guaribili in 4 giorni.

L’immediato intervento dei Carabinieri di Renazzo ha permesso di bloccare il soggetto, evitando ulteriori conseguenze, e di dichiararlo in stato di arresto per le lesioni causate all’infermiere. Dopo le cure del caso, e le formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Nel primo pomeriggio odierno, il Tribunale di Ferrara ha convalidato la misura precautelare, disponendo per l’uomo l’obbligo di firma due volte alla settimana presso la Stazione Carabinieri competente per territorio.

