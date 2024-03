Cento, Al via i lavori di riqualificazione del Giardino del Gigante e la costruzione di una nuova area sgambamento cani a Renazzo

Foto e video dal cielo per immagini uniche e ad altezza ‘zero’ con droni cinewoop per filmati pieni di adrenalina …



Vicesindaco Salatiello “Lavori importanti nelle aree verdi di Cento e Renazzo. Prosegue il lavoro di cura del Gigante e il ripristino dell’area per i cani a Renazzo”

Il Vicesindaco Salatiello racconta due interventi nelle aree verdi di Cento e Renazzo, dal valore entrambi di quasi 20 mila euro di risorse comunali, che saranno terminati prima di Pasqua.

“Continua l’impegno sul Giardino del Gigante, un luogo che caratterizza ormai l’immagine di Cento come vero e proprio patrimonio artistico. CMV Servizi sta eseguendo già in questi giorni, lavori di manutenzione sui vialetti del parco, ripristinando i camminatoi in conglomerato drenante. Il Parco sarà così pronto per la primavera e per accogliere tutte le attività di promozione culturale e associativa messe in campo dal Comune proprio in queste settimane.” illustra Salatiello che prosegue “Mentre a Renazzo, dopo la chiusura della precedente area di sgambamento cani per la costruzione della nuova scuola elementare, abbiamo lavorato per trovare lo spazio e le risorse per ripristinare questo spazio nell’area verde di via Bagni, che verrà recintata e adibita ad apposito spazio. Ho ricevuto diverse richiesta, in questi mesi, perché l’area sgambamento venisse ripristinata e quindi ci siamo impegnati perché entro Pasqua sia pronta.”

“Ringrazio CMV Servizi Spa per la sempre preziosa collaborazione” conclude Salatiello.

