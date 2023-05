CENTO: Al via “I Sabati del Guercino” ad Iscom group srl affidata l’organizzazione

l’articolo dopo la pubblicità … scrolla!

Un nuovo evento per il centro storico di Cento organizzato dal Comune in collaborazione con le associazioni ASCOM – Confcommercio, Confesercenti e CNA, e con il coinvolgimento degli operatori commerciali.

Tre serate (sabato 6, 13 e 20 maggio 2023 dalle 17 alle 22) dedicate alla degustazione di vini e cibo di qualità nel centro storico di Cento.

Si tratterà di un evento diffuso nel centro storico con diverse iniziative distribuite per il centro.

Il visitatore potrà girare per il centro e assaggiare vini e cibi di qualità in 20 locali del centro che proporranno ogni serata un prodotto diverso, fare acquisti nei negozi aperti, assistere a spettacoli o partecipare a laboratori.

Ogni serata avrà un tema diverso:

6 maggio «Libri e Bollicine» in concomitanza con l’ultima giornata del Festival Premio Letteratura Ragazzi:

I consumatori che si recheranno nell’Info point in Piazza del Guercino, oltre a potersi fare un selfie con l’immagine del Guercino, con 10 euro riceverà un bicchiere relativa sacchetta porta bicchiere e i buoni per 3 assaggi da effettuare in uno dei 20 locali aderenti. Chi invece porterà lo scontrino di un acquisto di almeno 50 € effettuato in un negozio del centro riceverà un grembiule.

Il comune di Cento ha affidato alla società Iscom group srl l’organizzazione dell’evento “I sabati del Guercino” realizzato nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna attraverso i fondi della l.r. 41/97 anni 2022/20223.

Nelle diverse serate sono previsti i seguenti eventi:

6 maggio «Libri e Bollicine»: banda musicale itinerante per il centro storico + stand del libro con esposizione di libri, letture e firmacopie a cura della libreria Albatros in collaborazione con l’Associazione Tararìtararera in Piazza, alla sera reading a tema vino c/o Caffè Martini;

«Moda e vini Rossi»: vetrine animate a cura dei commercianti. In tutte e 3 le serate sono previsti alcuni trattenimenti musicali a cura degli operatori economici presso la Pasticceria La Farmacia, Osteria da Cencio, il Girone dei Golosi .

sono previsti alcuni trattenimenti musicali a cura degli operatori economici presso la . Nelle tre serate la Pinacoteca San Lorenzo sarà aperta al pubblico.

Di seguito l’elenco dei locali /alimentari e pubblici esercizi aderenti:

Il Braccio del Guercino

Sala da Te solidale

Signora Emilia

Caffè Trieste

Pasticceria la farmacia

Colazione da Tiffany

Forno Naldi

Gelateria Guercino

Miku Fusion Restaurant

Bar Uno Più

Il Girone dei Golosi

Pasticceria del Guercino

Baret

Caffè Martini

Cento Desideri

Fly Cafè

Osteria da Cencio

I Pazzi di Flemming

Mary Bistrot

Fiori di zucca

Dichiarazioni Sindaco Accorsi

“L’evento che ospiteremo per questi tre fine settimana è frutto di una sinergia strategica tra il Comune di Cento, le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti e CNA, e il Comitato Commercianti del centro storico, che voglio davvero ringraziare. La volontà di confronto e di iniziativa non sono mai mancate, e questo è un primo importante tassello di un percorso in costruzione e crescita. Ci rimbocchiamo le maniche per il rilancio del centro storico. Ringrazio gli Assessori Taddia e Bidoli per l’importante lavoro fatto, e tutti gli uffici che hanno contribuito all’organizzazione.”

Dichiarazioni Assessore con delega alle attività produttive, commercio e comunicazione Filippo Taddia.

“I Sabati del Guercino è la prima edizione di un nuovissimo evento nato dal lavoro congiunto del Comune e delle Associazioni di Categoria (Ascom, CNA, Confesercenti) con la preziosa collaborazione del comitato commercianti Cento in vetrina. Per i prossimi tre sabati, dalle 17 alle 22, il centro di Cento sarà vestito a festa con degustazione di vini e prodotti tipici, negozi e locali aperti fino a tardi, show-cooking, musica, letteratura, laboratori per bambini e la suggestiva apertura serale straordinaria della nostra Pinacoteca. Un modo diverso di riscoprire la piacevolezza di una passeggiata in centro storico dove dalle 17.00 un info point in piazza fornirà la mappa degli eventi della serata e le numerose sagome del Guercino sparse tra le vie indicheranno i punti di attrazione. Sono molto felice che ancora una volta le forze che animano il centro storico abbiano lavorato insieme, le ringrazio per questo, e sono sicuro che la strada tracciata sia quella giusta. Ci vediamo in centro per I sabati del Guercino”

Dichiarazioni Assessore con delega alla Cultura, Silvia Bidoli.

“Accogliamo con piacere le collaborazioni culturali che sono scaturite da questo nuovo evento, che ha al centro il nostro pittore Guercino, che vogliamo omaggiare anche questa mattina, trovandoci in San Lorenzo, sede provvisoria che ospita i capolavori del nostro illustre concittadino. In particolare, ricordo il legame che si è stretto con il Premio Letteratura Ragazzi della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, fissato per sabato 6, con laboratori e stand in piazza, e la Notte dei Musei, fissata per sabato 13. Visite guidate a tema cibo e il concerto dei Tavolata Armonica, allieteranno la serata più lunga dedicata ai musei.”

