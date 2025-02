Oggi 14 febbraio ha inizio il percorso formativo relativo al progetto “incidenti stradali alcool e droga correlati”. Il progetto formativo e di controllo è stato sviluppato in concerto con la Polizia Locale Alto ferrarese e supportato dalle politiche di sicurezza della Regione Emilia Romagna. In data odierna saranno trattate le modifiche al codice della strada per gli accertamenti alla guida in stato di ebrezza alcolica e dopo l’uso di sostanze stupefacenti

