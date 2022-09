CENTO: ‘Apertura dal 13 settembre 2022 di una sala Studio presso la Biblioteca Capitolare di San Biagio’

Il 15 settembre suonerà la prima campanella dell’anno scolastico 2022-23, si avvicina il momento di preparare lo zaino e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cento, attento ai bisogni dei giovani, ha siglato una convenzione con la Parrocchia di San Biagio relativa alla messa a disposizione e la gestione di un luogo da adibire a sala di studio pubblica in supporto alla biblioteca comunale.

Questo nuovo spazio, oltre a quello presente presso la biblioteca comunale con posti limitati, sarà messo a disposizione agli studenti, universitari e non, per permettere loro uno studio concentrato e l’accesso a internet.

La sala studio ha come obiettivo lo “studio” ma non solo; uno spazio comune in cui è possibile confrontarsi, ‘lavorare’ insieme, ‘fare squadra’ e conoscersi.

Gli orari di apertura saranno i seguenti: martedì, mercoledì e giovedì dalle 14.00 alle 19.00.

E’ consigliabile la prenotazione dei posti utilizzando il seguente il link del Polo Bibliotecario Ferrarese previa iscrizione alla Biblioteca Civica Patrimonio Studi: https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/.do

Le istruzioni per le iscrizioni online: https://www.comune.cento.fe.it/sites/default/files/come_prenoto_la_postazione_studio.docx_1.pdf “.

