Cento: Arriva in Consiglio Comunale il nuovo regolamento sui dehors

Arriva in Consiglio Comunale il nuovo regolamento sui dehors, con procedure più snelle e un aumento degli spazi occupabili. L’Assessore Taddia “Era necessario un aggiornamento del regolamento, che ora è più semplice sia per gli esercenti che per i controlli dell’Amministrazione. Un intervento importante e richiesto a cui abbiamo dato risposta.”

E’ stato oggetto di trattazione, prima nella Commissione dedicata e poi in Consiglio Comunale, il nuovo regolamento del Comune di Cento sui dehors. L’Assessore al Commercio Taddia, ripercorre l’iter del regolamento.

“Dopo 15 anni dal precedente regolamento che disciplinava l’installazione e l’utilizzo dei dehors, arriviamo ad una formulazione che rende più snella e veloce la procedura e soprattutto, regolamenta le nuove tipologie di plateatici e dehors che sono emerse in questi anni. Un intervento importante e richiesto a cui abbiamo dato risposta.” commenta l’Assessore che prosegue “I dehors, le strutture esterne che arricchiscono e animano tanti dei nostri pubblici esercizi, oggi non rappresentano più soltanto un inestimabile elemento di sviluppo commerciale ma anche un prezioso strumento di promozione e presidio dello spazio collettivo. Proprio per questo, in risposta a una precisa esigenza venuta dal commercio locale, abbiamo deciso di procedere alla stesura di un nuovo regolamento dei dehors che stabilizza una volta e per tutte, tante delle positive esperienze di somministrazione all’aperto sperimentate durante il Covid.”

E l’Assessore entra nei dettagli “Grazie al nuovo regolamento si estende dunque la possibilità di insediamento fino a quattro volte tanto le proprie pertinenze naturali, si aumentano le tipologie e modalità di strutture ammesse permettendo un sempre maggiore comfort per i clienti, e si accresce la platea di esercizi commerciali che possono fare richiesta di pedana: non soltanto i bar ma anche i negozi di generi alimentari in senso più ampio sono coinvolti nelle modifiche strutturali che abbiamo appena approvato in Consiglio Comunale”. E prosegue “Si snellisce inoltre la richiesta autorizzativa dato che la documentazione sarà trasmissibile, come già avviene, in maniera telematica e il procedimento non durerà più di sessanta giorni. Anche le modifiche agli attuali dehors seguiranno la medesima procedura. La concessione del suolo pubblico potrà essere stagionale, ovvero inferiore ad un anno, oppure permanente, da uno a cinque anni. Viene confermato, al termine della proroga concessa dal governo post-periodo pandemico, il pagamento da parte di tutti gli esercizi del canone unico patrimoniale.” E inoltre, specifica Taddia: “Un altro dettaglio molto significativo è la possibilità che il nuovo regolamenti offre agli esercizi commerciali di svolgere nei propri spazi esterni attività di piccolo trattenimento musicale, possibilità espressamente vietata nel regolamento precedente, altro passaggio che rende i dehors luoghi di socializzazione, animazione e sicurezza”.

“Voglio ringraziare personalmente gli uffici che in questi mesi si sono prodigati in un grande lavoro di raccordo con la Soprintendenza e agli altri enti interessati, le Associazione di Categoria e il Comitato Commercianti, che hanno collaborato fattivamente e proficuamente con me, nella comune consapevolezza che i dehors non rappresentano non solo una rendita economica ma un vero e proprio nuovo spazio di socialità nelle nostre piazze e vie, che vogliamo promuovere e favorire.” conclude l’Assessore Taddia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...