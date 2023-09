CENTO: Cambiato il senso di marcia in via Ugo bassi

Qualche giorno fa avevamo posto in evidenza, con un (nostro articolo), le forti criticità di avere Via Ugo Bassi a senso unico (da Via XXV Aprile a Via IV Novembre); ora, con un un’ordinanza a firma del comandante della Polizia Locale Fabrizio Balderi a partire da oggi, 11 settembre, in “Via Ugo Bassi nel tratto compreso tra Via Matteotti (lato Via Bologna) a Via XXV Aprile è ripristinata la circolazione stradale originaria, mediante istituzione del senso unico di marcia da Via Matteotti direzione Via XXV Aprile e conseguente senso vietato in Via Ugo Bassi lato Via XXV Aprile. E’ ripristinata la funzionalità della lanterna semaforica di Via Ugo Bassi intersezione con Via XXV Aprile.

Mi piace: Mi piace Caricamento...