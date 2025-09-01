CENTO: cambio al vertice della Compagnia di Cento. Il Ten. Col. Roberto PETROLI lascia il testimone al Magg. Davide FRANCO.

Giornate di saluti e ringraziamenti per il Tenente Colonnello Roberto Petroli che dal 2 settembre si accingerà a svolgere un nuovo prestigioso incarico presso la Legione Carabinieri Emilia Romagna, come Capo Ufficio Gestione Patrimoniale del Servizio Amministrativo.

Il Tenente Colonnello Roberto Petroli, originario della provincia di BAT, 52enne, con due figli, dopo essersi laureato in giurisprudenza ha frequentato nel 2004 il 44° Corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, al termine del quale ha comandato come primo incarico il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cosenza. Ha poi proseguito la sua carriera dirigendo la 1^ sezione del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, la Compagnia di Campobasso, il Nucleo Investigativo di Teramo, per arrivare nel 2020 alla Compagnia di Cento, dove è rimasto per 5 anni. Oggi passa ufficialmente il testimone al Maggiore Davide FRANCO, 50enne, originario di Pisa, sposato, che ha mosso i primi passi nella benemerita frequentando nel 2011 il 52° corso applicativo, per poi guidare come primo incarico il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Assisi. Dal 2017, proseguendo nel solco della direzione dei NORM, è approdato a quello di Casoria (NA) fino al 2020, per poi giungere al Comando della Compagnia Carabinieri di Monfalcone, dove ha diretto gli uomini e le donne dell’Arma, prima del nuovo incarico nella città del Guercino.

Nella mattinata odierna gli Ufficiali, accompagnati dal Comandante Provinciale, Col. Alessandro Di Stefano, si sono recati per i consueti saluti istituzionali presso la Prefettura e presso la Procura della Repubblica di Ferrara. Il Prefetto, Dottor Massimo Marchesiello, ha ringraziato il Ten. Col. Petroli per la proficua e costante collaborazione istituzionale offerta anche durante le numerose manifestazioni che hanno interessato l’area centese (in primis il Carnevale e gli incontri cestistici), augurandogli un futuro ricco di nuove soddisfazioni personali e professionali. Al Maggiore Franco ha rivolto il suo saluto di benvenuto, rimarcando la delicatezza dell’incarico assunto in un territorio con un complesso tessuto economico e sociale. Il Procuratore, Dottor Andrea Garau, ha augurato al Ten. Col. Petroli ogni fortuna per il nuovo incarico, rivolgendo al Maggiore Franco gli auguri per un percorso pregno di successi. Non potevano mancare i saluti ai sindaci dei comuni dell’alto ferrarese (Cento, Terre del Reno, Vigarano Mainarda, Poggio Renatico e Bondeno) con i quali il Ten. Col. Petroli ha avuto una sinergica e proficua collaborazione: a testimonianza di ciò, lo scorso venerdì si sono recati presso la sede del Compagnia Carabinieri di Cento per portare i loro saluti al Comandante. Infine il Ten. Col. Petroli, ha rivolto un forte in bocca al lupo al collega subentrante, a cui ha augurato il meglio sotto ogni aspetto. Il Maggiore Franco, nel raccogliere il testimone si è detto orgoglioso di questo incarico che va ad implementare la sua esperienza professionale, dopo un’intensa esperienza in terra friulana.

