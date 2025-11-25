Cento, Capodanno straordinario a Cento: un nuovo spettacolo accende la Rocca



Il Comune di Cento presenta un Capodanno nuovo e sorprendente, un appuntamento che nasce dalla volontà dell’Amministrazione di offrire alla città un momento di festa capace di unire tradizione e spettacolo. L’evento, gratuito, si inserisce all’interno del ricco programma del “Meraviglioso Natale a Cento e Frazioni” ed è organizzato dal Comune, che si avvarrà del supporto operativo di Manservisi Eventi per la realizzazione delle attività.



La serata si svolgerà nel suggestivo scenario del piazzale della Rocca, dove un DJ set travolgente accompagnerà cittadini e visitatori dalle 22:00 all’1:00. Allo scoccare del nuovo anno, il pubblico potrà assistere a uno degli elementi più attesi della notte: i fuochi d’artificio nella scenografia della Rocca, uno spettacolo pirotecnico visivo ed emozionante pensato per valorizzare uno dei luoghi simbolo della città. Un effetto speciale di grande fascino che arricchisce ulteriormente l’offerta delle festività centesi.



Il Sindaco Edoardo Accorsi sottolinea: “Questo evento rappresenta una novità bellissima per Cento. Abbiamo fortemente voluto regalare alla città un Capodanno speciale, capace di unire la magia della festa con la valorizzazione del nostro patrimonio storico. Lo spettacolo alla Rocca sarà un momento sorprendente, unico nel suo genere. Siamo certi che sarà l’inizio di una tradizione importante.”



L’Assessore Taddia aggiunge: “Il ‘Meraviglioso Natale a Cento e Frazioni’ si arricchisce di un appuntamento incredibilmente suggestivo. La scenografia alla Rocca è una novità che affascinerà tutti, unendo spettacolo, storia e innovazione. Vogliamo che la città viva un capodanno memorabile e che questo evento contribuisca a rendere Cento sempre più attrattiva.”



Riccardo Manservisi, Direttore Manservisi Eventi srl, dichiara: “La serata si preannuncia ricca di energia e divertimento: dal travolgente format Follia 2000, al dj set di Andrea Govoni, fino allo straordinario spettacolo pirotecnico firmato Martarello Group, che illuminerà e “incendierà” la suggestiva Rocca di Cento con colori e scenografie mozzafiato. Un modo speciale per vivere insieme le ultime ore dell’anno e accogliere il nuovo con entusiasmo. Manservisi Eventi, in una veste rinnovata, continua a impegnarsi per valorizzare la città e riportare vitalità nel centro storico. Questa festa rappresenta un passo importante verso la rinascita di una tradizione cittadina che merita di essere celebrata e condivisa.”



Il Comune invita tutta la cittadinanza e i tanti ospiti attesi a partecipare a una serata ricca di musica, emozione e bellezza, per iniziare il 2025 sotto il segno della meraviglia e dello stare insieme.

