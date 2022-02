CENTO CARNEVALE D’EUROPA ED 2022: Manservisi “facciamo chiarezza sule voci che circolano, Le date 2022 infatti non sono ancora state confermate”

Con la presente la Manservisi Eventi srl, desidera fare un chiarimento generale rispetto alle voci che si susseguono in relazione alle date di CENTO CARNEVALE D’EUROPA ed. 2022. Le date 2022 infatti non sono ancora state confermate. Il Comune di Cento assieme alla Manservisi Eventi, alle Associazioni Carnevalesche ed a tutti gli Attori coinvolti stanno lavorano in stretta sinergia per cercare soluzioni ottimali che garantiscano un Evento che rimanga all’altezza dei nostri standard sia di spettacolo che di sicurezza e che possa dare impulso al territorio. Stiamo tutti cercando di trovare le soluzioni più idonee e soddisfacenti, che, possano garantire un Evento di valore artistico- spettacolare e culturale, col rispetto delle prescrizioni sanitarie.

Confidiamo a breve di poter annunciare le date ufficiali di Cento Carnevale d’Europa ed. 2022.

Ivano Manservisi

