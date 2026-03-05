CENTO CARNEVALE D’EUROPA: Edizione 2026 da ‘100’ e … Lode

Si è appena conclusa un’altra straordinaria edizione del Cento Carnevale d’Europa, un

evento che ancora una volta ha saputo trasformare la nostra città in un luogo di incontro,

colori, creatività e condivisione.

Desideriamo esprimere un ringraziamento sincero e profondo a tutti coloro che hanno reso

possibile questa edizione e a ogni singola persona che, con impegno e passione, ha

contribuito alla realizzazione di un progetto che va ben oltre l’organizzazione di un evento.

Il Carnevale non è soltanto una manifestazione: è il risultato di mesi di lavoro, confronto,

difficoltà affrontate insieme e soluzioni trovate con spirito di squadra. Dietro ogni sfilata,

ogni allestimento, ogni momento di festa, c’è un’organizzazione che lavora con dedizione,

spesso lontano dai riflettori, con un unico obiettivo: regalare emozioni e costruire

un’esperienza condivisa che unisca la comunità.

Questa edizione ci ha ricordato ancora una volta quanto sia forte il legame tra il Carnevale

e il territorio. Abbiamo visto sorrisi, partecipazione, entusiasmo; abbiamo sentito l’orgoglio

di una tradizione che continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità.

Siamo consapevoli che ogni anno rappresenta una nuova sfida. Organizziamo con il cuore,

ma anche con senso di responsabilità, cercando di crescere, migliorare e ascoltare. Ogni

suggerimento, ogni critica costruttiva, ogni parola di incoraggiamento è per noi uno stimolo

a fare sempre meglio.

Il nostro grazie va soprattutto al pubblico: a chi ci segue da sempre e a chi ha scelto di

vivere per la prima volta il Carnevale con noi. Senza la vostra presenza, la vostra energia e

la vostra fiducia, tutto questo non avrebbe senso.

Mentre si chiude questa edizione, non si spegne l’entusiasmo. Portiamo con noi

l’esperienza, le emozioni e la consapevolezza che il Carnevale è, prima di tutto, una

comunità che costruisce insieme qualcosa di unico.

Con gratitudine e orgoglio, diamo appuntamento al prossimo anno.

Il Carro vincitore 2026 ‘Fantasti100’ con Dimmi cosa vedi

