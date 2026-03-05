CENTO CARNEVALE D’EUROPA: Edizione 2026 da ‘100’ e … Lode

Si è appena conclusa un’altra straordinaria edizione del Cento Carnevale d’Europa, un
evento che ancora una volta ha saputo trasformare la nostra città in un luogo di incontro,
colori, creatività e condivisione.
Desideriamo esprimere un ringraziamento sincero e profondo a tutti coloro che hanno reso
possibile questa edizione e a ogni singola persona che, con impegno e passione, ha
contribuito alla realizzazione di un progetto che va ben oltre l’organizzazione di un evento.
Il Carnevale non è soltanto una manifestazione: è il risultato di mesi di lavoro, confronto,
difficoltà affrontate insieme e soluzioni trovate con spirito di squadra. Dietro ogni sfilata,
ogni allestimento, ogni momento di festa, c’è un’organizzazione che lavora con dedizione,
spesso lontano dai riflettori, con un unico obiettivo: regalare emozioni e costruire
un’esperienza condivisa che unisca la comunità.
Questa edizione ci ha ricordato ancora una volta quanto sia forte il legame tra il Carnevale
e il territorio. Abbiamo visto sorrisi, partecipazione, entusiasmo; abbiamo sentito l’orgoglio
di una tradizione che continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità.
Siamo consapevoli che ogni anno rappresenta una nuova sfida. Organizziamo con il cuore,
ma anche con senso di responsabilità, cercando di crescere, migliorare e ascoltare. Ogni
suggerimento, ogni critica costruttiva, ogni parola di incoraggiamento è per noi uno stimolo
a fare sempre meglio.
Il nostro grazie va soprattutto al pubblico: a chi ci segue da sempre e a chi ha scelto di
vivere per la prima volta il Carnevale con noi. Senza la vostra presenza, la vostra energia e
la vostra fiducia, tutto questo non avrebbe senso.
Mentre si chiude questa edizione, non si spegne l’entusiasmo. Portiamo con noi
l’esperienza, le emozioni e la consapevolezza che il Carnevale è, prima di tutto, una
comunità che costruisce insieme qualcosa di unico.
Con gratitudine e orgoglio, diamo appuntamento al prossimo anno.
Il Carro vincitore 2026 ‘Fantasti100’ con Dimmi cosa vedi