CENTO, CENTROSINISTRA PER IL REFERENDUM 

I Gruppi di maggioranza presso il consiglio comunale di Cento (PD, Attiva e Cento si cura) sono in campo per informare i cittadini sul referendum dell’8 e 9 giugno e per invitare tutti al voto. Sì voterà su tematiche fondamentali in tema di diritto del lavoro e cittadinanza: il raggiungimento del quorum è difficile ma nelle ultime settimane c’è stato un grande aumento di interesse e l’obiettivo è possibile. D’altra parte i diritti dei lavoratori e dei nuovi cittadini riguardano decine di milioni di persone: facciamo in modo che non vinca l’indifferenza!

Proseguono intanto i volantinaggi, fatti col coordinamento della CGIL, presso piazze, mercati, luoghi di ritrovo. Un appuntamento importante sarà martedì alle 18 dove, presso l’Ancescao di via Ugo Bassi, il comitato del Sì ha organizzato un momento di approfondimento dei quesiti referendari con l’intervento di relatori dell’ambito politico, sindacale e accademico.

(Vedi foto e locandina allegate).

