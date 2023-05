CENTO: Cerca di disfarsi della droga, arrestato dai Carabinieri

Nel tardo pomeriggio del diciannove maggio i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cento hanno arrestato un trentaquattrenne centese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Da un po’ di tempo i militari avevano notato un insolito andirivieni di soggetti presso un palazzo e, insospettiti da questi movimenti, hanno effettuato una serie di servizi in zona, al fine di verificare la motivazione di tutto ciò.

Dopo qualche giorno gli operanti hanno avuto la certezza che l’acquisto di stupefacenti era il motivo del via vai in quell’abitazione e sono quindi intervenuti.

All’interno dello scantinato del palazzo è stato individuato e fermato il trentaquattrenne, che ha goffamente tentato di liberarsi di un involucro gettandolo in un tombino. Recuperato il pacco i Carabinieri hanno rinvenuto all’interno ventidue grammi di eroina e, nascosto in un sottoscala, hanno anche trovato un bilancino di precisione.

Per quanto accertato i Carabinieri hanno tratto in arresto l’uomo che è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattinata del venti maggio l’uomo è comparso davanti al Giudice estense, che ha convalidato l’arresto rinviando l’udienza a data da destinarsi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...