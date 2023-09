CENTO: Cinquantaseienne arrestata dai Carabinieri su richiesta della Corte Distrettuale della Florida

Nella serata del 31 agosto i militari della Stazione Carabinieri di Cento, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno rintracciato e tratto in arresto una cinquantaseienne colpita da una richiesta di estradizione.

Gli accertamenti svolti hanno permesso di appurare che la donna era destinataria di un provvedimento cautelare emesso dalla Corte d’Appello di Bologna in base ad una richiesta di arresto emessa nel febbraio del 2021 dalla Corte Distrettuale degli Stati Uniti, Distretto Meridionale della Florida, in quanto indagata per reati fiscali commessi negli Stati Uniti.

Vista la plurima cittadinanza che rendeva possibile il pericolo che la donna potesse sottrarsi all’esecuzione del provvedimento, la Corte d’Appello ha disposto l’arresto e l’associazione presso la Casa Circondariale Dozza di Bologna in attesa delle ulteriori incombenze per l’estradizione.

