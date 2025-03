Cento Città Blu: al via il Tavolo di lavoro per l’inclusione e la consapevolezza sull’autismo

ll Comune di Cento, in linea con l’obiettivo n. 31 del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE “Cento Città Blu – Autism Friendly”, una città per le persone che soffrono di disturbi dello spettro autistico”, approvato con Delibera di giunta n. 14 del 31/1/2025, ha pubblicato un avviso con il quale intende individuare Enti del Terzo Settore, come definiti dall’art. 4 del D. Lgs.117/2017 (Codice Terzo Settore), idonei e disponibili per la costituzione di un Tavolo di lavoro permanente, che funga da cabina di regia, per la co-programmazione di una serie di attività da realizzarsi a Cento, nell’anno 2026 e parte dell’anno 2027.



Questa iniziativa è pensata, in collaborazione con l’Azienda USL di Ferrara, per promuovere una maggiore consapevolezza e inclusione delle persone nello spettro autistico nella comunità cittadina.



Mediante un percorso partecipato, si vuole arrivare a co-programmare e attuare una serie di azioni di sensibilizzazione, ma anche di formazione dei servizi pubblici e privati e di quanti si trovino ad affrontare il tema dell’autismo nella propria quotidianità lavorativa, anche avvalendosi della collaborazione di realtà cittadine locali, dove si adotteranno quindi misure atte a favorire la fruizione e l’accoglienza delle persone con disturbo autistico.



L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cento, Dalila Delogu, ha dichiarato: “L’Amministrazione comunale è molto attenta a questa tematica e negli ultimi anni ha già promosso diverse iniziative, sia in forma condivisa come Comune capofila del Distretto Ovest dando vita ad esempio al progetto “Una rete per l’autismo”, che proseguirà anche nel 2025 grazie ad un’attenta pianificazione dei piani di zona, sia a livello comunale mediante la creazione di un fondo straordinario dedicato nell’estate 2023 e poi di laboratori estivi sperimentali dedicati nell’estate 2024, e desidera proseguire nell’ottica della sensibilizzazione dei propri cittadini sul tema ma anche nella loro formazione, perché diventino attori chiave del territorio. Essere di Cento non vuol dire solo abitare e/o lavorare in questa cittadina ma far parte e sentirsi parte della stessa.”

Prosegue l’Assessore: “L’obiettivo finale, come realizzato in altre città dell’Emilia-Romagna, è quello di creare una rete di commercianti della città che con le loro attività aprano, con convinzione e formazione, le porte al mondo dell’autismo, così contribuendo a promuovere l’inserimento sociale e l’autonomia. Ringrazio anticipatamente gli Enti che vorranno aderire all’Avviso Pubblico, aiutandoci nella costruzione di questo percorso, l’Ausl per la collaborazione già accordata e la Consigliera Elisabetta Giberti – Capogruppo di Orgoglio Centese – con la quale è stato avviato un dialogo costruttivo e che ha permesso a questa Amministrazione, grazie alla sua sensibilità e competenza professionale in questo ambito, di comprendere meglio come e dove poter intervenire e nei cui confronti il confronto rimane sempre aperto, come anche verso altri consiglieri di minoranza che abbiano proposte costruttive da attenzionare.”



La Dott.ssa Caterina Palmonari, Direttrice del Distretto Sanitario Ovest, sottolinea: “”Nella popolazione generale una persona su cento presenta disturbi nello spettro autistico, nel Distretto Sanitario Ovest sono numero 98 i minorenni in carico ai Servizi UONPIA, l’unità operativa di neuropsichiatria infanzia e adolescenza. L’Azienda ha un impegno speciale nei confronti delle persone nello spettro autistico e oggi aderiamo con entusiasmo al progetto Cento Autism Friendly, consapevoli che all’autismo, alle persone nello spettro, non bastano servizi sanitari adeguati e aggiornati, che pur sono un dovere. Serve una consapevolezza diffusa che sia patrimonio di tutti. Per questo Cento Autism Friendly è l’occasione di andare oltre ai servizi per costruire una consapevolezza e una strategia comunitaria che può fare la differenza e crea una piattaforma condivisa, valorizzante i servizi e i progetti per le persone nello spettro autistico.”

Gli Enti del Terzo Settore disponibili, possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare all’indirizzo pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it, allegando tutta la documentazione richiesta nell’avviso. Si ricorda che il termine di presentazione delle domande scade il 03 aprile 2025.

