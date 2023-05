CENTO: CONCORSO DIRIGENTE

“Ringrazio la Dirigente Frapiccini per la proficua collaborazione che abbiamo avuto in questo anno e mezzo di mandato, per la sua disponibilità e il lavoro svolto nei suoi anni di servizio presso il Comune di Cento. Ha colto una prestigiosa offerta di lavoro, a seguito della procedura di selezione, e insieme abbiamo concordato i tempi e le modalità per il suo trasferimento in Provincia, nella quale sono sicuro continuare ad apportare il suo importante contributo.” commenta così il Sindaco Accorsi, la notizia del trasferimento della Dirigente del Settore Risorse del Comune di Cento, Dottoressa Denise Frapiccini.

E anche dall’Assessore Carlotta Gaiani, parole di apprezzamento e di stima. “Insieme alla Dottoressa Frapiccini abbiamo costruito importanti operazioni finanziarie per l’ente e non solo, di vera riorganizzazione e gestione dei servizi e degli uffici. Siamo riusciti ad approvare il bilancio previsionale di quest’anno con un consistente anticipo, e anche il lavoro fatto insieme sul rendiconto è stato prezioso per impostare i prossimi interventi e investimenti. La ringrazio per la collaborazione avuta sin qui”.

Si è aperto dunque un concorso per dirigente del settore Risorse (che comprende i servizi finanziari – tributi – personale) del Comune di Cento, destinato a professionisti che sono in possesso di una laurea magistrale o equipollente in Giurisprudenza, Economia e commercio o Scienze politiche e non trovarsi in condizione di incompatibilità o inconferibilità.

“Si tratta di una posizione di assoluta centralità all’interno del nostro ente, in quanto la Ragioneria è il luogo in cui convergono le necessità di spesa e di gestione che ovviamente contribuiscono a far andare avanti gli investimenti, i cantieri, i bandi e i contributi per le famiglie. Inoltre, a questo si aggiunge anche il settore del Personale, sui cui come amministrazione, stiamo facendo un lavoro di riorganizzazione e migliore gestione, che deve essere dunque accompagnata dal nuovo dirigente.” specifica il Sindaco che prosegue “Il lavoro è impegnativo e altamente stimolante, il concorso sarà strutturato in modo da valutare non solo le competenze tecniche ma anche di gestione di un team e di attitudine personale. Confidiamo nella più ampia partecipazione possibile, per ricoprire questo ruolo centrale nel nostro ente.”

Le candidature sono aperte fino al 29 maggio ed è possibile iscriversi tramite lo sportello telematico del Comune di Cento alla sezione bandi concorsi.

