CENTO: Conferenza “Verso Italexit e Libertà per Cento” – il video sul canale youtube

COMITATO VERSO ITALEXIT – LIBERTÀ PER CENTO : questa UE e la sua moneta artificiale sono fallite . Questa città soffoca sotto una politica senza respiro ne visioni .

Come sapete, ero in attesa della risposta del direttivo di ITALEXIT alla mia richiesta di adesione al partito. Ma mi sono stati posti vincoli inaccettabili, ovvero le mie dimissioni da Presidente del COMITATO VERSO ITALEXIT. Una condizione inaccettabile per me: non solo perchè non prevista dallo Statuto di quel partito, che ho letto con attenzione, ma sopratutto perchè il comitato che presiedo ha lo stesso obiettivo di ITALEXIT ed è nato per sostenere e promuovere gli stessi obiettivi!

Pertanto, in accordo con il direttivo del COMITATO VERSO ITALEXIT, ho deciso di REVOCARE LA MIA RICHIESTA DI ISCRIZIONE al partito ITALEXIT, mentre continuerà l’attività del COMITATO in termini di perseguimento del nostro obiettivo statutario. Che consiste nella (ri)costituzione di quello che ERA il partito ITALEXIT e nella promozione del suo scopo fondante: ripristinare la sovranità monetaria in luogo dell’euro, nel rispetto della Costituzione del 1948.

Nessuno dei partiti attualmente in parlamento ne parla più , tanto meno coloro i quali hanno preso i voti dagli elettori dichiarandosi “ sovranisti “ .

La UE vede ancora la baronessa URSULA VON DER LEYEN Presidente della commissione che ha reimposto il nuovo patto di stabilità accettato dall’attuale governo MELONI .

Con l’EURO – gestito dalla BANCA PRIVATA BCE e dagli apparati oligarchici della UE – la politica economica è da oltre 30 anni decisa altrove: perchè SENZA MONETA SOVRANA non c’è – nè ci potrà MAI essere – alcuna politica economica!

La politica economica è pertanto decisa altrove, inoltre Dal PSBMT ( piano strutturale di bilancio a medio termine ) approvato dal governo apprendiamo che fino al 2027 verrà generato nuovo debito pubblico per 387 miliardi che raggiungerà la stratosferica cifra di 3381 miliardi di euro ……gli interessi sul debito sfioreranno i 100 miliardi annui ed il famigerato rapporto DEBITO/PIL non scenderà sotto il 137,5% .

AVREMO ANNI DI GRANDI SACRIFICI e di bassa crescita , anzi di STAGNAZIONE .

Come da noi previsto durante la scorsa campagna elettorale regionale , La Regione Emilia-Romagna, governata dai ferrei sostenitori dell’euro del PD ha già approvato la manovra finanziaria 2025-2027 con ulteriori AUMENTI di TASSE : ticket sanitari , bollo auto del 10 % dell’IRAP .

Si consideri anche che il PNRR nel 2026 dovrà cominciare ad essere restituito per i 121 miliardi di parte onerosa a prestito e dato che il PIL del 2024 è fermo ad un +0,5% non ci sembra che il contributo alla crescita sia stato grandioso .

Questa UE non porta benessere aggiuntivo ai cittadini ed alla economia italiana. Questa UE VA DEMOLITA, perchè ha tradito tutti i principi di LIBERTÀ e BENESSERE promessi agli europei, oggi completamente disattesi a favore delle oligarchie finanziarie ed economiche. Lo stesso Vicepresidente USA, J.D. VANCE nel suo discorso a Monaco di qualche giorno fa, ha confermato che il problema di questa UE non sono i nemici “esterni”, ma quelli al suo interno che impediscono lo sviluppo della democrazia. Gli oligarchi della finanza temono la rabbia dei loro popoli, per la miseria crescente in cui ci hanno fatto precipitare!

LA CITTÀ DI CENTO vive un momento del tutto simile .

Dopo oltre tre decenni di amministrazioni pseudo politiche la situazione è ormai ingestibile ed i cittadini sono stanchi di promesse scritte nell’acqua.

Gli esempi sono innumerevoli a partire dalla situazione strade , alle scuole , alle infrastrutture quali ricostruzione post terremoto scandalosamente ferma ai fienili privati , pubblica illuminazione, rifiuti , sicurezza , piano traffico , viabilità , debito , ecc ecc .

Le proposte di LIBERTÀ PER CENTO sono arcinote e i ridicoli falsi profeti che in questi anni si sono presentati come paladini o paladine dei cittadini li abbiamo smascherati in più occasioni .

Per anni abbiamo proposto le nostre ricette per lo più rimaste inascoltate .

con la crisi economica galoppante e i vincoli di bilancio imposti al governo da questa UE, non esiste alcuna possibilità di risollevare concretamente le sorti delle nostre comunità cittadine.

NON C’È PIÙ TEMPO .

La città deve scegliere da che parte stare :

o decide di recuperare al governo cittadino il rispetto dei principi costituzionali che volevano la persona al centro delle scelte economiche; oppurre deve rassegnarsi a restare sottomessa agli interessi privati delle lobby economicamente più forti, come nella UE. Tertium non datur.

La città si salverà solo se saprà imporre il primato della politica su quello degli affari e della finanza; degli ideali e dell’etica economica sul dominio dei conti correnti bancari.

E’ sotto gli occhi di tutti il disastro dell’euro e dei Trattati UE di questi ultimi trent’anni! E’ ora di dire basta!

LIBERTÀ PER CENTO: mai come ora necessaria.

MARCO MATTARELLI

PRESIDENTE COMITATO VERSO ITALEXIT

PRESIDENTE LIBERTÀ PER CENTO per contatti com.italexit@gmail.com Gianni +393396455522

