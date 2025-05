CENTO. Controlli straordinari dei Carabinieri e della Polizia Locale

Lo scorso 26 maggio, sin dalle prime ore del mattino, i Carabinieri della Compagnia di Cento, coadiuvati dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Bologna, dal Nucleo Carabinieri Forestali di Bondeno, dal Nucleo Antisofisticazioni di Bologna e dalla Polizia Locale di Cento, hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio e degli istituti scolastici nella città del Guercino.

Numerosi studenti sono sfilati sotto l’occhio attento dei militari e degli agenti impiegati, supportati dai cani antidroga dell’Arma, che non hanno “fiutato” alcuna irregolarità. Ulteriori verifiche sono state effettuate in alcuni esercizi pubblici del centro e in diverse aziende situate nel capoluogo e nelle frazioni, dal quale non sono emerse particolari criticità. Complessivamente sono stati controllati oltre 20 autoveicoli, quattro esercizi commerciali, nonché identificate 35 persone.

I Carabinieri della Compagnia di Cento fanno sapere che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, proprio per garantire quella cornice di sicurezza e legalità sul territorio.

