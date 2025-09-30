Cento: controlli straordinari dei Carabinieri nel Giardino del Gigante

Nelle giornate del 29 e del 30 settembre, i Carabinieri della Compagnia di Cento, hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio mirato a contrastare ogni forma di illegalità nei parchi e nelle aree urbane, a una maggior aggregazione giovanile.

L’attenzione dei militari della città del Guercino si è focalizzata principalmente all’interno del Giardino del Gigante, con complessive 30 persone identificate, per prevenire il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonchè individuare eventuali forme di bivacco illegale.

I Carabinieri di Cento fanno sapere che gli specifici controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, proprio per non abbassare la guardia sul fenomeno e per contrastare ogni forma di attività illecita, garantendo così quella cornice di sicurezza alla popolazione che usufruisce delle aree.

