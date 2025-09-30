  • Mer. Ott 1st, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

Cento: controlli straordinari dei Carabinieri nel Giardino del Gigante

DiComando Carabinieri

Set 30, 2025
Post letto da: 876

Nelle giornate del 29 e del 30 settembre, i Carabinieri della Compagnia di Cento, hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio mirato a contrastare ogni forma di illegalità nei parchi e nelle aree urbane, a una maggior aggregazione giovanile.

L’attenzione dei militari della città del Guercino si è focalizzata principalmente all’interno del Giardino del Gigante, con complessive 30 persone identificate, per prevenire il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonchè individuare eventuali forme di bivacco illegale.

l’articolo prosegue dopo la pubblicità, senza la quale non potreste leggere questa notizia su areacentese.

I Carabinieri di Cento fanno sapere che gli specifici controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, proprio per non abbassare la guardia sul fenomeno e per contrastare ogni forma di attività illecita, garantendo così quella cornice di sicurezza alla popolazione che usufruisce delle aree.

Comando Carabinieri

Articoli correlati

Cronaca
TROFEO DI TIRO ALLA FUNE ‘MACIO ORGANIZATION’: L’unione fa la forza
Set 30, 2025 Giuliano Monari
Cronaca
PROGETTO TIROIDE: La prevenzione prima di tutto, ANT e Fondazione CariCento in prima linea – video sul canale YouTube
Set 30, 2025 Giuliano Monari
Cronaca
La Ristorazione nel futuro – il seminario FIPE, Confcommercio con il supporto di Zucchetti (29.09) in sede Confcommercio Ferrara
Set 30, 2025 Giuliano Monari

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca