Cento dà il via al progetto “Domeniche Detox”: un weekend senza schermi per ritrovare tempo e relazioni



Prende il via questo fine settimana il progetto “Domeniche Detox”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna e realizzato a Cento con il coordinamento del Centro per le Famiglie, in collaborazione con associazioni del territorio, cittadini con una passione da condividere e liberi professionisti.



L’iniziativa, che si ripeterà una volta al mese fino a maggio 2026, invita famiglie, bambini, bambine, ragazzi, ragazze e adulti a riscoprire il piacere dello stare insieme senza l’uso di smartphone o dispositivi digitali, partecipando ad attività, giochi e laboratori che favoriscono la socialità, la creatività e il contatto diretto con le persone e con l’ambiente.



Il primo appuntamento è in programma per sabato 8 novembre, con il laboratorio “Biscotti in Frolleria”, che si terrà presso la Frolleria Anffas di via Donati 28: un pomeriggio dedicato alla manualità, al profumo dei dolci e alla condivisione, aperto a tutte le età.



Le attività proseguiranno domenica 9 novembre, con un pomeriggio ricco di proposte per vivere la città e il territorio “fuori dagli schermi”. Dalle ore 15 alle 16.30, nella Civica Pinacoteca il Guercino di via Matteotti 16, si svolgerà il laboratorio “Un fiore di creta”. Alla stessa ora, dalle 15 alle 17, presso la sede della Pro Loco di Renazzo in via Renazzo 52, sarà possibile partecipare al laboratorio “Il filo tra le dita uncinetto”. Infine, alle ore 15.30, in via Ponte Reno, presso il gazebo del Ponte Vecchio, prenderà il via “Corsi & Ricorsi sul fiume”.



Tutte le attività sono gratuite e aperte a partecipanti di tutte le età. Per agevolare l’organizzazione, è richiesta l’iscrizione tramite il modulo online accessibile alla pagina dedicata sul sito del Comune.



Con “Domeniche Detox” il Comune di Cento desidera offrire alla cittadinanza un’occasione per spegnere gli schermi, divertirsi e rigenerarsi, riscoprendo il valore delle relazioni autentiche e del tempo condiviso.



Tutti gli aggiornamenti e il calendario delle prossime iniziative saranno pubblicati sulla pagina dedicata del sito del Comune di Cento: https://www.comune.cento.fe.it/it/news/domeniche-detox-fuori-dagli-schermi

