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Cronaca

CENTO: DA LUNEDì 30 MARZO LA PEDIATRIA DI GRUPPO È TRASFERITA TEMPORANEAMENTE ALL’OSPEDALE SS. MA ANNUNZIATA

DiComunicato AUSL FE

Mar 27, 2026
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Per un intervento di manutenzione allo stabile di via del Commercio 2, da lunedì 30 marzo la Pediatria di gruppo di Cento è temporaneamente attiva all’interno dell’Ospedale SS. Ma Annunziata della città del Guercino.

I pediatri di libera scelta Giorgio Allegri, Michal Davidovits, Sara Forti, Cinzia Giannini e Anna Martoni saranno a disposizione degli assistiti nelle consuete fasce orarie di attività all’interno del reparto “Settore C” (ex day surgery), situato al primo piano dell’Ospedale. La sala d’attesa per gli utenti è collocata all’interno del reparto.

Per raggiungere la sede temporanea della Pediatria di gruppo di Cento dall’ingresso principale di via Vicini 2 sarà sufficiente percorrere il percorso arancione sino all’ascensore/scale del blocco C Raggiunto il primo piano gli ambulatori della Pediatria di Gruppo si troveranno sulla destra.


Per orientare la popolazione verrà installata apposita cartellonistica all’interno del SS. Ma Annunziata.

La Pediatria di gruppo di Cento proseguirà la propria attività all’Ospedale di Cento sino al completamento dei lavori, previsto per la metà di aprile.

Comunicato AUSL FE

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