Una piccola ma grande impresa sociale ha fatto tanti passi in questa sua avventura: una decina di ragazzi con disabilità sono i protagonisti del lavoro come sviluppo e promozione, un progetto dell’associazione Oltre-Tutto-APS. Grazie a tutti quelli che, con il loro sostegno e aiuto, “ci consentono di continuare a credere in questo sogno! Buon compleanno Sala Da Tè!”

Foto: credit FB della Sala Da Te

