CENTO: Dopo 17 anni di servizio come Medico di Medicina Generale di Base nella città del Guercino va in pensione la dott.ssa Patrizia Peccetti

Per ben 17 anni la dott.ssa Patrizia Peccetti ha esercitato come Medico di Base nella città del Guercino, dapprima con ambulatorio in via Guercino poi, assieme ad altri medici, nella nuova sede della Medicina di Gruppo ‘Guercino’ in Via Bonzagni, inaugurato il 19 gennaio del 2019. Ora, dopo 17 anni, il primo di aprile 2025, la dott.ssa Peccetti andrà in pensione. Intanto si attende l’assegnazione del nuovo dottore/dott.ssa da parte della AUSL di Ferrara. Alla dott.ssa vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto con dedizione, grande professionalità e umanità, da parte della comunità centese con gli auguri di un pensionamento sereno.

Dott. Patrizia Peccetti

