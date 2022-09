CENTO: Due scippi in mezzora, fermato dai Carabinieri il presunto responsabile

Martedì mattina 06 settembre 2022, tra le 06.00 e le 06.30, due cittadini centesi contattavano il Comando dell’Arma dei Carabinieri locali, lamentando di essere stati poco prima vittime di un furto con strappo, posto in essere con le medesime modalità da un cittadino nordafricano, di media altezza, con la barba, che vestiva un felpa bianca con cappuccio ed un paio di pantaloni da ginnastica neri con una banda bianca sui lati. In particolare il malvivente, dopo aver avvicinato le vittime, con la scusa di farsi accendere una sigaretta, con mossa fulminea strappava loro il marsupio/borsello contenente portafogli ed effetti personali, scappando velocemente in sella ad una bicicletta per le vie limitrofe. I due scippi avvenivano alle 06.00 in via Bologna e alle 06.30 in via 4 Novembre. Le pattuglie dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Cento perlustravano attentamente la zona, alla ricerca del responsabile dei reati, individuando poco dopo una persona rispondente alla descrizione fornita dalle parti offese, sia per il fisico che per abbigliamento. Bloccato l’extracomunitario veniva portato presso il Comando della Compagnia centese, per l’identificazione e, all’interno degli stessi uffici, veniva riconosciuto dalle vittime. L’uomo identificato per C.O., 31 enne marocchino, in Italia senza fissa dimora, già noto agli uffici di polizia, immigrato irregolare, veniva sottoposto a Fermo di Polizia Giudiziaria, in quanto gravemente indiziato dei due reati e, al termine delle formalità di rito, veniva trasferito presso la casa circondariale di Ferrara, ove rimarrà a disposizione della Autorità Giudiziaria.

Mi piace: Mi piace Caricamento...