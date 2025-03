CENTO E DECIMA SI PREPARANO A UN’ESTATE DI SPORT E DIVERTIMENTO: AL VIA IL CENTESE SUMMER CAMP 2025

Dieci settimane di attività per bambine, bambini, ragazze e ragazzi nelle strutture di Decima, tra calcio, multisport e laboratori educativi

Cento si prepara a un’estate all’insegna dello sport, del divertimento e della crescita personale con il Centese Summer Camp 2025, l’iniziativa promossa dalla Centese Calcio per offrire ai più giovani un’esperienza educativa e coinvolgente.

Il camp, aperto a bambine, bambini, ragazze e ragazzi dai 5 ai 14 anni, si svolgerà presso le strutture di Decima per un’intera estate di attività pensate per stimolare il benessere fisico e lo sviluppo delle capacità individuali.

Un programma su misura per ogni partecipante

Il Centese Summer Camp 2025 propone un’offerta diversificata che va oltre il calcio. I partecipanti verranno suddivisi in gruppi omogenei per età e livello di crescita, con programmi studiati per rispondere alle loro esigenze specifiche. Sport, socialità e apprendimento saranno i pilastri fondamentali di un’iniziativa che punta a coniugare divertimento e formazione.

Grazie alla collaborazione con enti territoriali e amministrazioni comunali, il camp offrirà attività multisportive, permettendo ai giovani di avvicinarsi a diverse discipline, ampliando così il loro bagaglio motorio e relazionale.

Più di un camp sportivo: spazio all’educazione e alla creatività

L’estate targata Centese Calcio non sarà solo all’insegna del movimento, ma offrirà anche attività educative e ricreative, tra cui:

Supporto ai compiti scolastici , per aiutare i ragazzi a consolidare le conoscenze e affrontare con serenità il nuovo anno scolastico

, per aiutare i ragazzi a consolidare le conoscenze e affrontare con serenità il nuovo anno scolastico Attività ludiche e formative , pensate per sviluppare la socialità e le capacità cognitive

, pensate per sviluppare la socialità e le capacità cognitive Laboratori creativi , per stimolare la fantasia e l’espressione personale

, per stimolare la fantasia e l’espressione personale Servizio di ristorazione completo, con un’attenzione particolare a un’alimentazione equilibrata

Un ambiente sicuro e uno staff qualificato

Uno degli aspetti fondamentali del Centese Summer Camp 2025 è l’attenzione alla sicurezza e alla qualità dell’esperienza. Bambine, bambini, ragazze e ragazzi saranno seguiti da istruttori qualificati, educatori esperti e uno staff specializzato, pronti a guidarli in un percorso di crescita sportiva e personale.

“L’obiettivo è far vivere lo sport come uno strumento di crescita, condivisione e sviluppo delle capacità individuali“, spiegano gli organizzatori della Centese Calcio, sottolineando il valore di un progetto che va oltre la semplice attività ludica.

Come partecipare

Inizio camp: metà giugno

metà giugno Location: Strutture di Decima

Strutture di Decima Durata: Tutta l’estate

Tutta l’estate Età: 5-14 anni

5-14 anni Attività: Calcio, multisport, laboratori, compiti assistiti, giochi educativi

Calcio, multisport, laboratori, compiti assistiti, giochi educativi Ristorazione inclusa

Le iscrizioni apriranno a breve. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la segreteria della Centese Calcio o visitare il sito ufficiale della Club

Un’estate da protagonisti

Il Centese Summer Camp 2025 si propone come un’opportunità imperdibile per bambine, bambini, ragazze e ragazzi che vogliono vivere un’estate all’insegna dello sport, dell’amicizia e della scoperta. Un progetto che conferma l’impegno della Centese Calcio nella promozione di valori educativi e sportivi, offrendo un’esperienza unica ai giovani del territorio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...