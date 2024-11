Non c’è l’ha fatta Luciano Tassinari, l’uomo di 86 anni di Cento investito il 30 ottobre scorso mentre stava attraversando via Bologna in corrispondenza del Supermercato Coop in sella alla sua bicicletta. Dopo quindici giorni di ricovero Luciano Tassinari è deceduto. Tassinari era molto conosciuto a Cento e non solo per aver gestito con la moglie un chiosco di gelati a Porta Pieve. Link al nostro articolo

Luciano Tassinari

