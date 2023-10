CENTO: E’ ufficiale, Cento sarà tappa del Giro d’Italia il 17 maggio 2024

“Non vedevamo l’ora di poterlo annunciare: Cento sarà città tappa del Giro d’Italia 2024, ospitando l’arrivo in volata. Dopo quasi 30 anni, la competizione ciclistica tra le più importanti a livello mondiale torna nella nostra città (link al nostro articolo della tappa del Giro d’Italia del 25 maggio 1995). Una grande emozione, ed un grande orgoglio. Sarà una bellissima festa. E ora, si pedala!” Così il Sindaco Accorsi sul suo profilo Telegram. L’ultima volta che il Giro d’Italia fece tappa a Cento era sindaco Paolo Fava con assessore allo sport Marcello Melloni. Il 17 maggio 2024 dunque Cento sarà nuovamente toccata dalla gara rosa nazionale!

Arriva finalmente l’ufficialità della notizia: Cento sarà città tappa del Giro d’Italia 2024. Una delle più importanti competizioni ciclistiche mondiali verrà ospitata dalla città del Guercino venerdì 17 maggio, con l’arrivo in volata in conclusione del giro in Romagna.

“La notizia ci ha reso orgogliosi e felici, la città si merita questo importante riconoscimento.” commenta il Sindaco Accorsi dopo la presentazione ufficiale delle tappe del Giro che si è tenuta ieri 13 ottobre a Trento. E prosegue: “Dopo 30 anni, la prestigiosa competizione ciclistica nazionale e di fama mondiale tornerà finalmente a Cento, confermando quanto attrattiva sia la nostra città.”

“Siamo realisti, questa non è una manifestazione come le altre. Richiederà molta organizzazione, strutture preposte, sicurezza e risorse per far fronte non solo alle necessità dei ciclisti, ma anche dei tanti turisti ed appassionati che verranno da tutta Italia. Sono certo che la città sarà pronta e non mancherà tutto il nostro impegno. Ringrazio sin da ora tutti gli organizzatori del Giro d’Italia, RCS Group e la Regione Emilia-Romagna per la fiducia e il sostegno che sin dalle prime ore ci hanno dato.”

“Nei prossimi giorni, gli organizzatori faranno già i sopralluoghi in città e insieme inizieremo a lavorare. Sono tanti gli aspetti da tenere in considerazione e non mancherà il confronto con le autorità e le forze dell’ordine, con tutte le realtà economiche, commerciali, sportive e dell’associazionismo locale. Nonché con tutta la cittadinanza, avremo bisogno del contributo di ciascuno di noi.” precisa il Sindaco che conclude “Questo sarà un momento indimenticabile per la nostra città, e vogliamo che lo sia proprio per tutti.”

